До 18 градусов тепла ожидается в Москве 29 марта

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 29 марта. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит 16–18 градусов. В ночь на 30 марта она может опуститься до 2 градусов.

Скорость северо-восточного ветра окажется в пределах 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 миллиметра ртутного столба.

В Московской области температура 29 марта будет колебаться от 13 до 18 градусов, в ночь на следующий день столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Ранее сообщалось, что апрель в столичном регионе начнется с теплой погоды. В частности, 1 апреля воздух может прогреться до 21 градуса, а 2-го числа – до 22 градусов. При этом местами не исключены небольшие дожди.