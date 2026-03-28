Минпромторг заявил о достаточном количестве лекарств от аллергии в РФ

Российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

"Минпромторг России отмечает стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех антигистаминных лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации", – добавили в министерстве.

По данным на конец марта текущего года, в Минпромторг предоставлена информация о 359 сериях лекарственных средств. В целом в государственном реестре лекарств есть сведения о 407 средствах, которые соответствуют 23 международным наименованиям из группы антигистаминных средств и препаратов для лечения зуда.

Но лишь 4 лекарства из перечня входят в перечень жизненно необходимых важнейших препаратов. По ним на территории России обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, уверены в министерстве.

Ранее эксперты рассказывали, что частые чихания могут быть симптомами аллергической реакции на пыльцу растений, пыль или домашних животных. Вместе с тем регулярно повторяющиеся чихания могут служить признаком инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей или раздражения слизистой носа холодным воздухом, резкими запахами или дымом от табака.

