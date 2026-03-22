Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 19:06

Общество
Главная / Истории /

Врач Москаева: барьерные назальные средства помогут облегчить симптомы аллергии

Ранняя аллергия: как защититься от "пыльцевого цунами" весной

Пыльца лещины и ольхи уже появилась в столичном регионе, а из-за рекордно теплого февраля аллергики рискуют столкнуться с "пыльцевым цунами", предупредили эксперты. Как пережить опасный период, расскажет Москва 24.

"Мы наблюдаем феномен"

Фото: 123RF.com/pixora

Самый теплый за последние 10 лет февраль спровоцировал раннее сокодвижение в деревьях. Из-за этого привычные сроки пыления сбились, сообщил "Московский комсомолец".

В первых числах марта цвести начала ольха, а вслед за ней – орешник. В некоторых округах Подмосковья и соседних областях мониторинговые станции зафиксировали "красный уровень" опасности – до 1 000 пыльцевых зерен на кубометр воздуха.

Мы наблюдаем феномен, который ученые называют "фенологическим сдвигом". Из-за отсутствия глубокого промерзания почвы растения реагируют на первый же стабильный "плюс". В итоге мы имеем ситуацию, когда снег еще не сошел полностью, а аллергены уже заполонили улицы.
Игорь Зайцев
эколог-фенолог

Главной проблемой специалист назвал эффект наслоения: из-за резкого наступления весны сроки пыления разных деревьев могут пересечься, что приведет к так называемому "пыльцевому цунами". Аллергикам это грозит более тяжелым течением болезни и риском развития астматических компонентов, утверждает ученый.

Как отметила в разговоре с Москвой 24 аллерголог-иммунолог Елена Москаева, пыльца лещины, а также ольхи уже сыплется в столичном регионе.

"Концентрация в воздухе пока невысока, но процесс начался, и особо чувствительные аллергики могут это понять. В прошлом году было сверхмощное пыление – пыльцевой иней на лавочках и машинах. Сейчас такого нет, но концентрация постепенно растет", – сказала специалист.

Она напомнила, что к лещине и ольхе чуть позже также присоединится береза.

Меры предосторожности

Фото: depositphotos/lesley2692

Первое, что необходимо делать аллергикам, – соблюдать режим элиминации, то есть максимального устранения контакта с пыльцой, предупредила Елена Москаева.

"Для этого необходимо держать окна закрытыми, использовать кондиционеры (дома и в машине), применять барьерные средства для носа на основе целлюлозы или эктоина. После возвращения с улицы нужно оставлять одежду в прихожей, умываться, промывать нос, глаза, горло, а перед сном мыть голову. Пыльца оседает в волосах, и за ночь может накопиться на подушке, вызывая утром отек и одутловатость лица", – подчеркнула она.

Также в период аллергии важен прием препаратов, назначенных врачом, обратила внимание Москаева.

Как правило, это антигистаминные второго поколения. Начинать их прием можно сразу, как пыльца появилась в воздухе, даже если симптомы еще не проявились. Это поможет сделать переход в сезон менее острым.
Елена Москаева
аллерголог-иммунолог

Кроме того, существуют барьерные средства в виде солевых растворов, эктоина и спрея с целлюлозой. Эти препараты не вызывают привыкания, отметила Москаева.

"Они не дают лечебного эффекта, а именно уменьшают контакт с пыльцой, безопасны, их можно использовать долго, даже при беременности. Противовоспалительные спреи на основе гормонов (мометазон, флутиказон) тоже не вызывают привыкания, но их нужно применять по назначению врача", – пояснила аллерголог.

При этом сосудосуживающие капли вызывают привыкание: требуются все большие дозы, что способно привести к медикаментозному риниту. Вместо них лучше сразу обратиться к аллергологу за правильной терапией, заключила Москаева.

Зудакова Татьяна

обществоистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика