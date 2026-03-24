Биолог Воробьев назвал полезные для здоровья комнатные растения

Мини-деревце из исландского мха, которое продавцы называют природным очистителем воздуха, появилось на маркетплейсах. Способно ли оно защищать от пыли, разбиралась Москва 24.

Мох от пыли

На российских маркетплейсах появилось необычное мини-деревце, которое позиционируется как природный очиститель воздуха. По заверениям продавцов, растение, представляющее собой исландский мох цетрарию, способно поглощать пыль, фильтровать воздух и даже помогать при бессоннице.

Уход за ним минимальный: достаточно поливать раз в неделю, и растение "оживает", якобы наполняя помещение ароматом леса. Стоимость составляет около 1 900 рублей.

В отзывах некоторые покупатели подтверждают, что растение действительно успокаивает нервную систему и помогает быстрее заснуть. Однако большая часть пользователей написали, что пыль растение не собирает и успокаивающего воздействия не оказывает, к тому же информация о графике полива не соответствует действительности.

"Он не бывает зеленым никогда, даже когда весь мокрый от воды. Состояний всего два: бывает либо полностью засохшим, либо чуть менее засохшим, но для этого нужно его опрыскивать сразу после высыхания воды от прошлого опрыскивания. Побрызгал утром – к вечеру получил полностью засохшее растение. Выкинула бы, да жалко и его, и полторы тысячи", – рассказала одна из покупательниц.

Кроме того, в отзывах многие рассказали, что растение постоянно осыпается, товар залит клеем.

Все, что говорят о растениях как о мощных очистителях воздуха, – уловки блогеров либо рекламщиков. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он пояснил, что любое растение выделяет некоторое количество кислорода.

"Если брать домашнее, то нельзя сказать, что оно сильно влияет на химический состав воздуха в квартире", – уточнил Воробьев.

Ночью, когда фотосинтез прекращается, растение, как и всякое живое существо, дышит – выделяет небольшое количество углекислого газа и поглощает кислород.





Михаил Воробьев биолог, агроном Но эти объемы настолько незначительны, что говорить о каком-либо ощутимом влиянии на воздух в комнате не приходится. Оздоравливать его могут, прежде всего, цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты) и хвойные растения, потому что они выделяют фитонциды – биологически активные вещества, которые подавляют рост бактерий.

Из хвойных, которые можно выращивать дома, выбор не такой большой. Прежде всего, это кипарисовик, ель "Коника". По словам биолога, это уличное растение, но из-за небольших размеров (во взрослом состоянии редко превышает полтора метра) ее вполне можно выращивать и в комнатных условиях.

Угроза от растений?

Помимо этого, есть миф, что некоторые растения, например, монстера, лучше подходят для больших пространств, а в маленькой комнате чуть ли не вредят, поглощая слишком много кислорода. По словам Михаила Воробьева, это не так. Растение не может "вредить", поглощая кислород, так как если оно перестанет выделять его взамен, то просто погибнет.

"Комнатное цветоводство насчитывает не один век, и все потенциально опасные растения в общем-то удалены из списка популярных для разведения дома. Но если в квартире есть маленькие дети, которые все тянут в рот, или животные, стоит знать о некоторых нежелательных видах", – рассказал он.

В пример эксперт привел паслен перцевидный – растение с оранжевыми плодами, очень похожими на маленькие помидоры или ягоды. Плоды ядовиты, и если ребенок решит их попробовать, у него может быть расстройство ЖКТ. К опасным относятся и все ароидные растения – монстера, диффенбахия, сциндапсус золотистый, филодендрон. Они содержат алкалоиды, которые могут вызвать неприятные ощущения, если пожевать листья.

При этом аллергия на домашние растения – достаточно индивидуальна. Реакцию могут вызывать самые разные виды, причем у каждого свой набор чувствительности, рассказала Москве 24 аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова.

"Нет такого, что конкретный цветок обязательно вызовет реакцию у всех, а другой – точно нет. Даже на привычные букетные растения у некоторых возникает "ответ", – пояснила она.

Понять, что аллергия именно на растение, можно по связи между нахождением рядом с ним и появлением симптомов. По словам врача, обычно это отек, зуд, чихание, кашель, покраснение глаз или кожи. Если растение выделяет пыльцу или сок, при контакте с ними может возникать локальное покраснение или раздражение в месте соприкосновения.





Екатерина Кулова аллерголог-иммунолог Однако причиной аллергии могут быть не сами растения, а то, что их окружает. Например, в земле в горшках живут грибки, и у пациентов с аллергией на плесневые грибы контакт с грунтом может вызывать или усиливать реакцию. Плесень иногда присутствует и в ванной, и на стенах, и в других местах, так что цветочный горшок становится просто дополнительным источником.

Если аллергик знает о своей реакции, но хочет иметь дома растения, лучший выбор – не цветущие виды.

"Они не дают пыльцу, что снижает один из основных факторов риска. При этом важно правильно ухаживать. Полив нужно проводить осторожно, чтобы не создавать избыточной влажности и не спровоцировать активный рост плесени в грунте", – добавила Кулова.

Кроме того, желательно не размещать растения в спальне – лучше выделить для них проветриваемые общие помещения, где воздух циркулирует активнее. Заметив, что симптомы усиливаются в присутствии растений или после ухода за ними, стоит проконсультироваться с аллергологом, заключила врач.