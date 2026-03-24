Биолог Воробьев: домашнее растение не сильно влияет на состав воздуха в квартире

Заявления о том, что домашние растения являются мощными очистителями воздуха, – это уловки блогеров или рекламщиков. Об этом Москве 24 рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Эксперт уточнил, что любое растение выделяет некоторое количество кислорода, но если брать домашнее, то нельзя сказать, чтобы оно сильно влияло на химический состав воздуха в квартире.

"В процессе фотосинтеза оно поглощает углекислый газ и воду, вырабатывая кислород. Ночью, когда фотосинтез прекращается, растение, как и всякое живое существо, дышит – выделяет небольшое количество углекислого газа и поглощает кислород. Но эти объемы настолько незначительны, что говорить о каком-либо ощутимом влиянии на воздух в комнате не приходится", – пояснил специалист.

Воробьев отметил, что оздоравливать воздух могут цитрусовые и хвойные растения, так как они выделяют фитонциды – биологически активные вещества, подавляющие рост бактерий.

"Из хвойных, которые можно выращивать дома, выбор не такой большой. Прежде всего, это кипарисовик, ель "Коника". По сути, это уличное растение, но из-за небольших размеров (во взрослом состоянии редко превышает 1,5 метра) ее вполне можно выращивать и в комнатных условиях", – сказал биолог.

Существует миф, что некоторые растения, например монстера, лучше подходят для больших пространств, а в маленькой комнате они поглощают много кислорода. Но это не так, подчеркнул биолог. Он указал, что растение не может "вредить", поглощая кислород. Если оно перестанет выделять его взамен, то погибнет.

"Комнатное цветоводство насчитывает не один век, и все потенциально опасные растения в общем-то удалены из списка популярных для разведения дома. Но если в квартире есть маленькие дети, которые все тянут в рот, или животные, стоит знать о некоторых нежелательных видах", – добавил агроном.

Например, плоды паслена перцевидного ядовиты. Если ребенок решит их попробовать, то он может получить расстройство желудка, предупредил эксперт.

"К опасным относятся и все ароидные растения – монстера, диффенбахия, сциндапсус золотистый, филодендрон. Они содержат алкалоиды, которые могут вызвать неприятные ощущения, если пожевать листья", – заключил он.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов назвал самые опасные растения в России. В список вошли аконит, болиголов пятнистый, борщевик Сосновского, волчеягодник, клещевина обыкновенная, белладонна, белена черная, ландыш майский и другие.