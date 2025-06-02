Врач Неронов: пыльца аконита может вызвать отравление и остановку сердца

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Растение аконит (борец) может вызвать отравление и даже остановку сердца, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Владимира Неронова.

"Его фиолетовые соцветия выглядят красиво, но скрывают смертельную опасность. Даже вдыхание пыльцы этого растения может вызвать отравление: от чувства жжения и онемения во рту до нарушений сердечного ритма и функций центральной нервной системы", – объяснил специалист.

Кроме того, в список опасных растений входит болиголов пятнистый, один из самых ядовитых сорняков России. Он растет на пустырях, опушках и иногда на огородах. Дети часто используют полые стебли растения как дудочки, рискуя отравиться. Вдыхание и даже прикосновение к растению вызывает судороги, паралич, спутанность сознания и может привести к остановке дыхания.

Другим опасным растением является борщевик Сосновского. Он вызывает химический ожог при контакте с кожей. Под солнечным светом сок растения приводит к язвам, пузырям и даже темным пятнам.

Волчье лыко, или волчеягодник, – еще один опасный представитель флоры. Он выглядит как кустарник с красными ягодами. Контакт с растением вызывает жжение и язвы, а употребление даже пяти ягод смертельно для ребенка.

Декоративные растения тоже могут стать причиной отравления. Клещевина обыкновенная содержит ядовитые семена – при проглатывании они вызывают тяжелое отравление, что нередко приводит к гибели.

"Плоды белладонны (красавки) – глянцевые ягоды, похожие на черешню. Но их поедание вызывает сухость во рту, нарушение глотания и дыхания, рвоту и галлюцинации. Спустя 20 минут после употребления наступает тяжелое отравление, нередко заканчивающееся комой", – рассказал собеседник СМИ.

Белена черная при попадании внутрь организма вызывает галлюцинации, невнятную речь, судороги, двигательное возбуждение. Во всех частях растения содержится сильный яд, который поражает дыхательный центр, предупредил Неронов.

Не стоит путать вороний глаз с черникой – употребление первой ягоды вызывает резкую боль в животе, рвоту, судороги и галлюцинации. Яд обладает нейротоксическим действием и может привести к летальному исходу.

Ландыш майский также вызывает сильное отравление. Опасна даже вода из вазы, где стояли эти растения. Вызвать сильные боли, паралич дыхания и остановку сердца при попадании в организм может также дельфиниум (живокость). Особенно уязвимы дети и домашние животные.

"Даже красивые растения могут быть смертельно опасны. Учите детей не трогать неизвестные цветы и ягоды, а сами внимательно осматривайте дачный участок и окружающую природу", – призвал специалист.

При этом люди могут также сталкиваться с псевдоаллергией. Она возникает из-за употребления большого количества пищевых добавок, сообщает News.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Видновской клинической больницы Подмосковья Наталью Попову.

Такие реакции похожи на обычную аллергию, но не связаны с работой иммунной системы. Вызвать их также может злоупотребление красителями, консервантами, а также цитрусовыми, орехами и шоколадом, в котором содержатся гистаминоподобные вещества.

В случае настоящей аллергии врач назначит пациенту специальные препараты для блокирования гистамина и облегчения симптомов. Но при псевдоаллергии эти средства не будут эффективными.

"Использование антиаллергенных средств при псевдоаллергических реакциях может привести к тому, что пациент продолжит употреблять продукты или контактировать с веществами, провоцирующими неприятные ощущения, думая, что лекарства справляются со своей задачей. Это создает риск развития хронических расстройств пищеварения, повышенной чувствительности организма к другим веществам и общему ухудшению самочувствия", – подытожила Попова.

Ранее биолог Михаил Воробьев рассказал, что растения семейства ароидных и молочайных могут вызвать у жильцов квартиры аллергию и жжение кожи. Он объяснил, что смертельно опасных комнатных растений нет, но некоторые могут негативно отразиться на здоровье. В их число входят антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла.

