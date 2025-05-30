Президент РКФ Голубев: собакам надо запрещать подбирать мусор и пробовать цветы на вкус

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Хозяину в летний сезон необходимо следить за собакой на улице, так как цветы могут нанести вред питомцу, сообщает "Радио 1", ссылаясь на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

По его словам, владельцу домашнего животного, с одной стороны, не следует запрещать собаке обнюхивать предметы на улице, а с другой – надо ограждать питомца от опасных мест и исключать возможность что-то подобрать с земли.

"Для этого собака должна знать команды "фу" или "нельзя", с помощью которых человек может контролировать ситуацию и запрещать животному подбирать мусор и пробовать цветы на вкус", – объяснил Голубев.

Эксперты подчеркивают, что для собак представляют серьезную опасность в первую очередь луковичные цветы, такие как тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Животное также может отравиться, если съест луковицу растения. Поэтому не следует подпускать собак к этим местам и разрешать рыться в земле.

Кроме того, специалисты отмечают, что корневище и сами ирисы, которые цветут с конца мая до июля, также опасны для животных.

Помимо этого, в июне можно встретить ландыши. Они содержат вещество конваллятоксин, которое может вызвать остановку сердца, если попадет в организм. Вода, в которой они стояли, также опасна, указано в материале.

Собак стоит ограждать и от крокусов, которые цветут весной, некоторые сорта – в сентябре. Эти цветы можно встретить даже в городских парках. В список токсичных растений также попали:



азалии;

колокольчики;

люпины;

лютики;

маки;

примулы;

рододендроны;

цикламены.

Нанести вред здоровью собаки могут и лилии, пионы, хризантемы, гортензии, сирень.

По информации экспертов, в середине лета хозяевам стоит быть особенно внимательными и не разрешать собаке гулять в зарослях из-за заячьего ячменя. Семена этого растения могут цепляться за шерсть, попадать в нос, уши и глаза. Они покрыты мелкими шипами, которые впиваются в ткани и приводят к воспалению. Может даже понадобиться операция.

При этом безопасными для собак являются:



астры;

бархатцы;

васильки;

календула;

камелии;

одуванчики;

подсолнухи;

розы.

Однако специалисты предупреждают, что собакам все равно не стоит разрешать есть эти растения. Безопасным решением будет запрещать животному пытаться пробовать любые цветы.

Чтобы уберечь собаку от опасных ситуаций, стоит обучить ее командам, не разрешать подбирать с земли и пробовать растения. Отпускать с поводка питомца лучше всего на специальной площадке или закрытой территории за городом. После прогулок необходимо осмотреть питомца и убрать с его шерсти все колючки и прилипшие семена.

Ранее ветеринар Елена Алешина рассказала, что животные брахицефальных пород, маленькие и с темной шерстью рискуют перегреться в жару больше других питомцев.

Она уточнила, что важно следить, чтобы на шерсти животного не образовывались колтуны: они нарушают процесс терморегуляции и повышают риск наступления перегрева. Также у питомцев всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде.

Выводить животное на прогулку стоит только в прохладные утренние и вечерние часы. На перегрев указывает заторможенность, повышенное слюноотделение и нарушение координации.