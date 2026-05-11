11 мая, 10:04

Технологии

Четвертая "Киберсуббота" пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Четвертая "Киберсуббота" пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации 23 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Темой мероприятия станет кей-поп. Гости смогут побывать на гастрономическом батле корейской и русской кухни, косплей-мастерской, бьюти-зоне, выставке Art Toys и открытых игровых турнирах.

В течение дня на площадке будет открыта косплей-гримерка, а на гастрономическом фуд-шоу победитель корейского кулинарного конкурса Курсант Кхан и шеф одного из московских ресторанов Алексей Волков-Медведев приготовят блюда национальной кухни. Посетители смогут их попробовать и выбрать лучшего.

Кроме того, 23 мая состоятся турниры по корейской игре PUBG и российской Escape from Tarkov. Победители получат призы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Он подчеркнул, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов.

Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

