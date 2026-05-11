11 мая, 09:11Происшествия
ДТП с несколькими автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: depositphotos/svedoliver
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Машины столкнулись около дома 57. На место прибыли сотрудники оперативных служб, которые выясняют обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о количестве пострадавших.
Движение в районе аварии затруднено. В связи с этим водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.
Ранее ДТП произошло на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и с еще одним авто – во встречном.
В результате водитель автомобиля ВАЗ погиб, а его пассажир был госпитализирован с различными травмами.
Пьяный водитель каршеринга устроил погоню и врезался в тротуар в Южном Тушине