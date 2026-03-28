Новости

Новости

28 марта, 15:49

Общество

Дожди и до 15 градусов тепла прогнозируют в столичном регионе на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшие дожди и до 15 градусов тепла придут в столичный регион на следующей неделе. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, интенсивность осадков будет небольшой. В понедельник, 30 марта, по области местами ожидается небольшой дождь.

"На понедельник ночная температура (прогнозируется в диапазоне. – Прим. ред.) плюс 2–4 градусов, по области – от 0 до плюс 5 градусов, а днем в Москве – плюс 12–14 градусов, по области – плюс 9–14", – сказала Макарова.

Она также добавила, что прогнозируется северо-восточный ветер 3–8 метров в секунду. При этом во вторник и в среду, 31 марта и 1 апреля, прогнозируется примерно такой же температурный фон. Ко второй половине недели погода существенно не изменится.

Ранее синоптики рассказали, что экстремальные погодные явления в Москве в будущем будут происходить чаще. За последнее десятилетие их количество возросло на 20–40%. К таким феноменам эксперты отнесли, в том числе, сильные ливни.

Это является следствием глобальных климатических изменений, которые затрагивают не только Москву, но и всю Россию.

Пик половодья ожидается в Московской области в начале апреля

обществопогода

