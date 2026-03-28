Первая женщина-машинист приступила к работе на БКЛ

Первая женщина-машинист приступила к работе на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, передает портал мэра и правительства столицы.

"Женщины-машинисты вернулись в профессию в январе 2021 года. Сегодня их уже около 150. Это треть коллектива Московского метрополитена", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первой на Большой кольцевой линии стала машинист Юлия Худякова. До недавнего времени женщины управляли составами только на Некрасовской, Филевской и Сокольнической линиях метрополитена.

"Мой стаж машиниста пока совсем небольшой – я только начала свой путь. Но ни разу не пожалела <...> Меня приняли в команде очень радушно, уделяли колоссальное количество времени и внимания, поддерживали. Я всегда советуюсь с коллегами и руководством, и мне охотно помогают", – рассказала девушка.

При этом набор женщин на должность машиниста продолжается, а на Большой кольцевой их число будет расти.

Ранее стало известно, что первый в России беспилотный поезд преодолел свыше 1 тысячи километров по Большой кольцевой линии. Тестирование состава, созданного на базе модели "Москва-2024", стартовало два месяца назад. Все испытания проводятся без пассажиров, но с присутствием машиниста.

