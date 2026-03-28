28 марта, 17:39
В ГД предложили запретить взимание платы за звонки на горячие линии авиакомпаний
Бесплатные звонки на горячую линию авиакомпаний в период задержек рейсов и ограничений полетов должны быть закреплены в законе, заявил зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов.
"Пассажир не должен нести дополнительные расходы только за то, чтобы получить необходимую информацию о своем перелете", – высказался парламентарий в беседе с ТАСС.
Депутат указал, что, несмотря на соответствующее поручение Минтранса, на сайтах ряда перевозчиков все еще сохраняется информация о платных звонках, что ставит пассажиров в неравные условия.
Кроме того, необходимо установить возможность бесплатной связи не только в случае ограничений воздушного пространства, но и при любых сбоях, а также установить единый стандарт информирования граждан и закрепить ответственность авиакомпаний за ненадлежащее информирование.
Ранее на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке несколько азиатских авиакомпаний начали сокращать свои рейсы. Это происходит также на фоне роста цен на топливо и нехватки авиационного керосина.
В частности, национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines планирует с 1 апреля временно отменить 23 внутренних рейса. Сокращение рейсов из-за роста цен и нехватки топлива допускают и на Филиппинах.