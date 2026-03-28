28 марта, 17:39

В ГД предложили запретить взимание платы за звонки на горячие линии авиакомпаний

Бесплатные звонки на горячую линию авиакомпаний в период задержек рейсов и ограничений полетов должны быть закреплены в законе, заявил зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов.

"Пассажир не должен нести дополнительные расходы только за то, чтобы получить необходимую информацию о своем перелете", – высказался парламентарий в беседе с ТАСС.

Депутат указал, что, несмотря на соответствующее поручение Минтранса, на сайтах ряда перевозчиков все еще сохраняется информация о платных звонках, что ставит пассажиров в неравные условия.

Кроме того, необходимо установить возможность бесплатной связи не только в случае ограничений воздушного пространства, но и при любых сбоях, а также установить единый стандарт информирования граждан и закрепить ответственность авиакомпаний за ненадлежащее информирование.

Ранее на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке несколько азиатских авиакомпаний начали сокращать свои рейсы. Это происходит также на фоне роста цен на топливо и нехватки авиационного керосина.

В частности, национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines планирует с 1 апреля временно отменить 23 внутренних рейса. Сокращение рейсов из-за роста цен и нехватки топлива допускают и на Филиппинах.

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

