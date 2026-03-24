24 марта, 17:12

Транспорт

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

Несколько азиатских авиакомпаний начали сокращать свои рейсы из-за роста цен на топливо и нехватки авиационного керосина на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Bangkok Post.

В частности, национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines планирует с 1 апреля временно отменить 23 внутренних рейса, сообщает управление гражданской авиации государства. Также внутренние перелеты сократит компания VietJet Airlines.

Перевозчик Bamboo Airways объявил, что постарается сохранить наиболее востребованные рейсы, но предупредил, что их частота может быть снижена. Также компания призвала Ханой оказать государственную поддержку данному сектору.

Сокращение рейсов из-за роста цен и нехватки топлива допускают и на Филиппинах, передал Bloomberg. В частности, президент государства Фердинанд Маркос – младший назвал такую меру вполне возможной. По его словам, ряд государств уже отказали местным авиакомпаниям в дозаправке.

В это же время перевозчик Cebu Pаcific заявил о сокращении числа рейсов и пересмотре маршрутов с апреля.

Трудности с полетами самолетов на Ближнем Востоке возникли после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

Кроме того, Иран закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать и нефтяные танкеры. Эскалация конфликта в регионе также повлекла за собой подорожание нефти и нефтепродуктов.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

