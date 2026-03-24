Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

Несколько азиатских авиакомпаний начали сокращать свои рейсы из-за роста цен на топливо и нехватки авиационного керосина на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Bangkok Post.

В частности, национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines планирует с 1 апреля временно отменить 23 внутренних рейса, сообщает управление гражданской авиации государства. Также внутренние перелеты сократит компания VietJet Airlines.

Перевозчик Bamboo Airways объявил, что постарается сохранить наиболее востребованные рейсы, но предупредил, что их частота может быть снижена. Также компания призвала Ханой оказать государственную поддержку данному сектору.

Сокращение рейсов из-за роста цен и нехватки топлива допускают и на Филиппинах, передал Bloomberg. В частности, президент государства Фердинанд Маркос – младший назвал такую меру вполне возможной. По его словам, ряд государств уже отказали местным авиакомпаниям в дозаправке.

В это же время перевозчик Cebu Pаcific заявил о сокращении числа рейсов и пересмотре маршрутов с апреля.

Трудности с полетами самолетов на Ближнем Востоке возникли после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

Кроме того, Иран закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать и нефтяные танкеры. Эскалация конфликта в регионе также повлекла за собой подорожание нефти и нефтепродуктов.

