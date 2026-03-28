Лихачев заявил, что новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности

Новый удар по площадке первого блока иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера (27 марта. – Прим. ред.) вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока № 1 подверглась атаке", – цитирует Лихачева ТАСС.

По его словам, снаряд взорвался рядом с насосной станцией, которая обеспечивает, в том числе, водоснабжение реакторного оборудование. Жертв в результате атаки не было.

Кроме того, 28-го числа "Росатом" завершил очередной этап вывоза персонала с атомной станции, все 163 сотрудника уже вернулись в Россию. Также планируется эвакуировать еще две группы российских специалистов.

В итоге на площадке останутся работать лишь несколько десятков человек, чтобы обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также функционирования поселка персонала.

В предыдущий раз удар по территории АЭС был зафиксирован 24 марта. Ракетный снаряд упал на территории станции, однако объект не получил никаких повреждений. Технические сбои в работе АЭС также не фиксировались.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

