Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 марта, 16:19

Политика

Лихачев заявил, что новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Новый удар по площадке первого блока иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера (27 марта. – Прим. ред.) вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока № 1 подверглась атаке", – цитирует Лихачева ТАСС.

По его словам, снаряд взорвался рядом с насосной станцией, которая обеспечивает, в том числе, водоснабжение реакторного оборудование. Жертв в результате атаки не было.

Кроме того, 28-го числа "Росатом" завершил очередной этап вывоза персонала с атомной станции, все 163 сотрудника уже вернулись в Россию. Также планируется эвакуировать еще две группы российских специалистов.

В итоге на площадке останутся работать лишь несколько десятков человек, чтобы обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также функционирования поселка персонала.

В предыдущий раз удар по территории АЭС был зафиксирован 24 марта. Ракетный снаряд упал на территории станции, однако объект не получил никаких повреждений. Технические сбои в работе АЭС также не фиксировались.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика