Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юге столицы, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по городу.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в Россошанском проезде. По предварительным данным, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Также огонь частично затронул балкон жилища.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и спасли одного пострадавшего. Других подробностей не приводится.

Ранее пожарные потушили возгорание в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Там огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. В ходе тушения были спасены четверо жильцов дома. В результате случившегося никто не пострадал.

