Пожар произошел в НГТУ в Новосибирске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании в здании, расположенном на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе, поступил примерно в 10:47 по местному времени (06:47 по Москве. – Прим. ред.).

На момент прибытия спасателей из окна на первом этаже шел дым, а 300 человек самостоятельно покинули корпус № 4. Всего из зданий вуза эвакуировались порядка 2 тысяч студентов и сотрудников.

Спустя 28 минут возгорание было локализовано, а еще через 20 минут – полностью ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте работали 59 человек и 19 единиц техники, из которых 46 сотрудников и 14 единиц техники относились к МЧС России.

Ранее крупное возгорание произошло в подмосковных Химках. Огонь охватил здание цеха по производству мебели по всей площади.

Пожар был ликвидирован на 960 "квадратах". Причем пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние объекты. Предварительно, в результате никто не пострадал.