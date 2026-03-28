Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 14:02

Политика
Главная / Новости /

Посол Липаев: власти Румынии принуждают компании к отказу от сотрудничества с РФ

Фото: 123RF.com/gcalin

Румынские власти принуждают компании к отказу от сотрудничества с российскими дипломатами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

По его словам, оказывается давление на поставщиков услуг, чтобы либо принудить их к отказу от сотрудничества, либо сделать это сотрудничество максимально невыгодным.

Также туристическим агентствам запретили продавать авиабилеты до Москвы, был ограничен доступ к полноценному банковскому обслуживанию.

"Работать в Румынии российским дипломатам так же непросто, как и нашим коллегам в других недружественных странах, некоторые из которых вполне заслуживают наименования враждебных", – отметил Липаев.

Он подчеркнул, что с 2022 года румынские власти предприняли ряд шагов, направленных на умышленное создание трудностей для функционирования дипмиссии РФ. Под надуманными предлогами осуществлялись высылки дипломатов и были введены заведомо необоснованные квоты на численность персонала.

В октябре 2025 года мужчина пытался протаранить на автомобиле ворота российского посольства в столице Румынии. По данным СМИ, инцидент произошел около 03:00 по московскому времени. Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика