Посол Липаев: власти Румынии принуждают компании к отказу от сотрудничества с РФ

Румынские власти принуждают компании к отказу от сотрудничества с российскими дипломатами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

По его словам, оказывается давление на поставщиков услуг, чтобы либо принудить их к отказу от сотрудничества, либо сделать это сотрудничество максимально невыгодным.

Также туристическим агентствам запретили продавать авиабилеты до Москвы, был ограничен доступ к полноценному банковскому обслуживанию.

"Работать в Румынии российским дипломатам так же непросто, как и нашим коллегам в других недружественных странах, некоторые из которых вполне заслуживают наименования враждебных", – отметил Липаев.

Он подчеркнул, что с 2022 года румынские власти предприняли ряд шагов, направленных на умышленное создание трудностей для функционирования дипмиссии РФ. Под надуманными предлогами осуществлялись высылки дипломатов и были введены заведомо необоснованные квоты на численность персонала.

В октябре 2025 года мужчина пытался протаранить на автомобиле ворота российского посольства в столице Румынии. По данным СМИ, инцидент произошел около 03:00 по московскому времени. Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.