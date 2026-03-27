27 марта, 16:30

Политика

МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за нападения на Русский дом в Праге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Послу Чехии в Москве Даниэлу Коштовалу выражен решительный протест из-за нападения на Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Праге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим", – подчеркивается в комментарии дипломата, который был опубликован на сайте ведомства.

Вместе с тем Москва потребовала от Праги провести оперативное и компетентное расследование преступления, а также найти и наказать виновных в нападении. Кроме того, РФ ожидает, что чешская сторона примет необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических объектов.

Инцидент произошел в четверг, 26 марта. Неизвестный забросал здание Русского дома бутылками с зажигательной смесью. При этом три из шести бутылок не взорвались. Преступник скрылся с места происшествия, местная полиция уже ищет его.

