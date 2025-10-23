Мужчина на автомобиле попытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии

Фото: x.com/adriansofronie

Мужчина в ночь на четверг, 23 октября, пытался протаранить на автомобиле ворота российского посольства в столице Румынии. Об этом сообщает Digi24.

По данным телеканала, инцидент произошел около 03:00 по московскому времени. Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.

Также уточняется, что значительного ущерба не причинено, угрозы дипломатическому объекту нет.

В сентябре автомобиль протаранил ворота российского генерального консульства в восточном пригороде Сиднея. По данным полиции, мужчина проник на территорию через ограждение, после чего вернулся к машине и протаранил ворота. После этого водитель припарковался на подъездной дорожке у здания дипмиссии.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. При этом двое сотрудников полиции получили легкие ранения, сотрудники дипведомства не пострадали.