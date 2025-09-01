Форма поиска по сайту

02:45

Происшествия

Автомобиль протаранил ворота консульства РФ в Сиднее

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль протаранил ворота генерального консульства РФ в восточном пригороде Сиднея в Австралии. Об этом сообщает издание 9News со ссылкой на местную полицию.

После этого водитель припарковался на подъездной дорожке у здания дипмиссии. В результате инцидента травму руки получил сотрудник полиции.

Правоохранители задержали и арестовали 39-летнего водителя автомобиля. Утверждается, что он уже оказывает содействие в расследовании. Мотивы водителя пока не уточняются.

В феврале взрыв произошел у генконсульства России во французском Марселе. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.

Их приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Наказание злоумышленники отбывали дома. Также в течение восьми месяцев на них были надеты электронные браслеты.

