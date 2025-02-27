Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 19:30

Происшествия
Главная / Новости /

Напавшие на генконсульство РФ в Марселе приговорены к 8 месяцам лишения свободы

Суд вынес приговор напавшим на генконсульство РФ в Марселе

Фото: 123RF/armmypicca

Мужчины, бросившие взрывоопасные предметы на территорию генконсульства России в Марселе, приговорены к восьми месяцам лишения свободы, сообщает Reuters.

По информации агентства, наказание злоумышленники будут отбывать дома. Также в течение восьми месяцев на них будут надеты электронные браслеты.

Ранее сообщалось, что французский прокурор отмел все доводы российской стороны на слушании по делу о нападении на генконсульство. По словам генконсула Станислава Оранского, Россия рассматривает нападение как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Прокурор, в свою очередь, заявил, что речи о террористическом акте не идет, так как обвиняемые "просто совершили глупость".

Взрыв у российского генконсульства во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.

Новости мира: напавшие на генконсульство РФ в Марселе признали вину

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика