Напавшие на генконсульство РФ в Марселе приговорены к 8 месяцам лишения свободы

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Мужчины, бросившие взрывоопасные предметы на территорию генконсульства России в Марселе, приговорены к восьми месяцам лишения свободы, сообщает Reuters.

По информации агентства, наказание злоумышленники будут отбывать дома. Также в течение восьми месяцев на них будут надеты электронные браслеты.

Ранее сообщалось, что французский прокурор отмел все доводы российской стороны на слушании по делу о нападении на генконсульство. По словам генконсула Станислава Оранского, Россия рассматривает нападение как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Прокурор, в свою очередь, заявил, что речи о террористическом акте не идет, так как обвиняемые "просто совершили глупость".

Взрыв у российского генконсульства во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.

