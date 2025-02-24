Посольство РФ: сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали в результате взрывов

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Сотрудники российского генконсульства во французском Марселе не пострадали в результате взрывов. Об этом заявили в посольстве РФ, передает ТАСС.

"В настоящее время находимся в контакте с местными правоохранительными органами в целях выяснения личностей нападавших и проведения других необходимых действий", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Посольство до нападения на учреждение обращалось к властям Франции с просьбой усилить меры безопасности в связи с возможными провокациями в эти даты, однако, добавили там, нападения произошли.

"Их главным объектом стало генконсульство России в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля, в 07:30 утра (по местному времени. – Прим. ред.) неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию нашего консульского учреждения", – указано в материале.

В свою очередь, представитель дипломатической полиции Женевы заявил, что правоохранители знают о нападении и уже приняли все возможные меры безопасности для защиты дипломатических ведомств России.

На территорию консульства было заброшено два взрывных устройства, из которых сработало только одно, передает РИА Новости со ссылкой на французское ТВ. Также саперы провели контролируемый взрыв подозрительного предмета, который был обнаружен рядом с генконсульством.

Территория вокруг здания оцеплена. На месте инцидента продолжают работать 30 огнеборцев и сотрудников полиции.

Взрыв рядом с генконсульством РФ, расположенном на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, произошел 24 февраля примерно в 10:00 по московскому времени. По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, взрыв произошел внутри здания.

По данным СМИ, вероятно, неизвестные лица оставили в саду консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы рядом с генконсульством имеют признаки теракта. Она добавила, что Россия требует от Франции в скором времени принять меры по расследованию ситуации, и настояла на усилении безопасности российского учреждения.