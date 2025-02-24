Захарова: взрывы рядом с генконсульством РФ в Марселе имеют признаки теракта

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Взрывы рядом с генконсульством России во французском Марселе имеют признаки теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия требует от Франции в скором времени принять меры по расследованию ситуации, добавила дипломат. Кроме того, официальный представитель МИД настояла на усилении безопасности российского учреждения.

Представитель консульства в разговоре с ТАСС заявил, что на территорию учреждения России были заброшены три взрывных устройства, одно из которых не взорвалось. С ним продолжают работать саперы.

Также, по словам источника, район вокруг здания оцеплен. Жертв и разрушений в результате взрыва не обнаружено.

Взрыв рядом с генконсульством РФ, расположенном на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, произошел 24 февраля примерно в 08:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел внутри консульства.

В свою очередь, СМИ писали, что, вероятно, неизвестные лица оставили в саду консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.