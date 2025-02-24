BFMTV: взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во французском Марселе

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Взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во французском Марселе, передает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города.

ЧП произошло около 08:00 по местному времени (10:00 по московскому времени), указали в ведомстве. Здание дипломатического представительства расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя.

На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. По его данным, пострадавших нет, район оцепили.

В свою очередь, журнал Valeurs Actuelles добавил, что, вероятно, неизвестные лица оставили в саду консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль. На данный момент речь идет только о материальном ущербе.

Ранее террорист-смертник устроил взрыв перед зданием министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана в Кабуле. Он пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности. Подробностей о пострадавших и разрушениях в результате ЧП не сообщалось.