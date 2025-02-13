Террорист-смертник устроил взрыв перед зданием правительственного учреждения Афганистана

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Террорист-смертник устроил взрыв перед зданием министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана в Кабуле, сообщил представитель МВД в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) правительстве Абдул Матин Канех.

По его словам, террорист пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности. Однако подробностей о пострадавших и разрушениях в результате взрыва представитель МВД не уточнил, передает телеканал TOLO News.

В ноябре прошлого года два взрыва произошли около здания Верховного суда Бразилии. Тогда служба безопасности бразильской палаты депутатов сообщила, что на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса взорвался автомобиль.

Позже некоторые СМИ сообщали, что взрывы осуществил смертник. Мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, и взорвал второе устройство на затылке.