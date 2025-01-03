Подозреваемый в подрыве Cybertruck в США служил в обучающей ВСУ группе

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Подозреваемый в подрыве электрического пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в группе, которая обучала украинских солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного шерифа Кевина Макмахилла.

Помимо этого, Ливельсбергер также проходил службу в Национальной гвардии и армейском резерве.

В соцсетях военнослужащего опубликованы несколько фотографий, на которых он носил одежду с нацистской проукраинской символикой, а также с различными украинскими лозунгами.

Десятая группа спецназначения ВС США действует под контролем европейского командования и командования спецопераций Вашингтона. По информации СМИ, данное подразделение осуществляет подготовку военных ВСУ.

Автомобиль Cybertruck взорвался возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. В результате случившегося погиб один человек, еще семь пострадали.

По данным журналистов, правоохранители расследуют произошедшее как потенциальный теракт. Следователи уже установили, что в машине находилась пиротехника.

Руководство компании Tesla также расследует инцидент со взрывом электрического пикапа. Гендиректор компании Илон Маск заявил, что взрыв был вызван очень большим фейерверком или бомбой, которая перевозилась в багажнике пикапа, и не был связан с самим автомобилем.

Позже полицейские обнаружили крупные заряды пиротехники и канистры с бензином во взорвавшемся пикапе.