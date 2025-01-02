В ФБР не увидели связи между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

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Заместитель помощника директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Райа заявил, что ведомство пока не увидело связи между терактами в Новом Орлеане и в Лас-Вегасе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Подчеркиваю, это начальный этап расследования, и мы не исключаем ни одной из версий", – уточнили в ФБР.

По словам Райа, подозреваемый в теракте на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, где водитель грузовика наехал на толпу, действовал в одиночку. Он также рассказал, что злоумышленник примкнул летом прошлого года к "Исламскому государству" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в России. – Прим. ред.).

"Мы не считаем, что кто-то еще был причастен к атаке в Новом Орлеане", – добавил заместитель помощника директора ФБР.

Ведомство также попросило граждан поделиться любой информацией, связанной с терактом в Новом Орлеане, в том числе тех, кто был рядом с местом, где находились самодельные взрывные устройства.

"Если вы лично знали Шамсуд-Дина Джаббара, работали или служили с ним в армии, либо видели его в Новом Орлеане или Техасе, мы просим вас связаться с нами", – попросил Райа.

В ФБР подтвердили, что подозреваемый в теракте 42-летний американец Шамсуд-Дин Джаббар был ветераном ВС США и планировал сперва напасть на членов своей семьи и друзей, но "боялся, что заголовки новостей не будут упоминать войну между верующими и неверующими". На данный момент следствие изучает все аспекты его биографии.

Машина наехала на толпу в Новом Орлеане 1 января. Как утверждали СМИ, водитель был застрелен правоохранительными органами.

В результате 10 человек погибли на месте, еще 35 пострадали. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств. Ведомство расследует это дело как теракт.

В этот же день пикап взорвался возле отеля Trump International Hotel. Автомобиль остановился около стеклянных дверей отеля, после чего из него пошел дым. Затем произошел мощный взрыв.

В результате один человек погиб и еще семь пострадали. Местная полиция расследует произошедшее как потенциальный террористический акт. Следователи выясняют, причастен ли погибший водитель к взрыву.

Собственное расследование проводит также команда руководителей компании Tesla. По словам гендиректора организации Илона Маска, взрыв не был связан с самим автомобилем.

