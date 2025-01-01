ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт

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Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует наезд автомобиля на пешеходов в Новом Орлеане как террористический акт. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Действующий глава государства выразил соболезнования близким погибших.

"Насилию любого рода не может быть оправдания, и мы не будем мириться с любыми нападениями на любое из сообществ нашей нации", – приводит ТАСС слова Байдена.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал произошедшее "актом чистого зла". Он также пообещал оказать поддержку городу в расследовании.

По последним данным, число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре города увеличилось до 35. В полиции Нового Орлеана уточнили, что 10 человек погибли на месте.

При этом, по данным телеканала Fox News, наехавший на толпу человек въехал в США через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс за два дня до происшедшего.

Автомобиль наехал на толпу людей в Новом Орлеане 1 января. Предварительно, водитель сделал это намеренно. Как писали СМИ, сам он был застрелен правоохранительными органами. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала случившееся террористической атакой. После произошедшего она поддерживает прямой контакт с Белым домом.

Как, в свою очередь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские граждане не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане.