Захарова: россияне предварительно не пострадали при наезде машины в Новом Орлеане

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Российские граждане предварительно не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Автомобиль наехал на толпу людей в Новом Орлеане 1 января. В результате погибли как минимум 10 человек, еще 30 человек получили ранения. Предварительно, водитель намеренно въехал в людей.

По данным СМИ, водитель автомобиля был застрелен правоохранительными органами. При этом ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

В свою очередь, мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала случившееся террористической атакой. После произошедшего она поддерживает прямой контакт с Белым домом.