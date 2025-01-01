ABC News: водитель авто, наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане, застрелен полицией

01 января, 17:17Происшествия
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Водитель автомобиля, совершившего наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США, застрелен правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.
По данным CNN, в ходе перестрелки пострадали два полицейских.
"Мужчина... открыл огонь по сотрудникам полиции Нового Орлеана, ранив двоих", – говорится в сообщении.
При этом ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.
Автомобиль совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США 1 января. В результате погибли как минимум десять человек, еще 30 человек получили ранения. Предварительно, водитель намеренно въехал в людей.
В свою очередь, мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала случившееся террористической атакой. После произошедшего она поддерживает прямой контакт с Белым домом.
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