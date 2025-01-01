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01 января, 17:17

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ABC News: водитель авто, наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане, застрелен полицией

Водитель авто, наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане, застрелен полицией – СМИ

Фото: 123RF/stockdeca

Водитель автомобиля, совершившего наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США, застрелен правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.

По данным CNN, в ходе перестрелки пострадали два полицейских.

"Мужчина... открыл огонь по сотрудникам полиции Нового Орлеана, ранив двоих", – говорится в сообщении.

При этом ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

Автомобиль совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США 1 января. В результате погибли как минимум десять человек, еще 30 человек получили ранения. Предварительно, водитель намеренно въехал в людей.

В свою очередь, мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала случившееся террористической атакой. После произошедшего она поддерживает прямой контакт с Белым домом.

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