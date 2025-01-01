Мэр Нового Орлеана назвала наезд машины на толпу террористической атакой

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Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу. Ее слова передает телеканал CNN.

"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", – сказала мэр.

По словам Кантрелл, после произошедшего она поддерживает прямой контакт с Белым домом.

При этом ФБР пока не считает случившееся терактом.

Автомобиль совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США 1 января. В результате погибли как минимум десять человек, еще 30 человек получили ранения. Предварительно, водитель намеренно въехал в людей.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти назвали это терактом.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.

