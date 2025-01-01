01 января, 16:45Происшествия
Мэр Нового Орлеана назвала наезд машины на толпу террористической атакой
Фото: 123RF/danielt1994
Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу. Ее слова передает телеканал CNN.
"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", – сказала мэр.
По словам Кантрелл, после произошедшего она поддерживает прямой контакт с Белым домом.
При этом ФБР пока не считает случившееся терактом.
Автомобиль совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США 1 января. В результате погибли как минимум десять человек, еще 30 человек получили ранения. Предварительно, водитель намеренно въехал в людей.
Ранее автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти назвали это терактом.
Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.
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