Напавшего на ярмарку в ФРГ беженца обвинят в убийстве и попытке убийства людей

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Мужчина, наехавший на людей на рождественском рынке в Магдебурге, будет обвинен в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции, которую транслировал Youtube-канал издания Spiegel, прокурор Хорст Вальтер Нопенс, уточнив, что соответствующее уголовное дело по данным статьям уже было возбуждено.

Он также предположил, что мотивом данного преступления могло стать недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии.

Директор отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс предположил, что автомобиль с злоумышленником проехал на территорию ярмарки через въезд для спасательных служб. Начальник отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круг уточнил, что этот путь не был защищен барьерами. Однако, по его словам, въезд охранялся мобильными полицейскими силами.

"Мы столкнулись с таким нападением, которое, на мой взгляд, не смог бы предотвратить никакой организатор", – добавил он.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По информации газеты Süddeutsche Zeitung, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти уже назвали это терактом.

Водителя авто уже задержали, сейчас с ним работают силовики. Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом – +49 171 811 34 58. Дипломаты также уточняют, нет ли среди пострадавших граждан РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате теракта.

