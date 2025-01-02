Илон Маск прокомментировал взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе

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Вся команда руководителей компании Tesla в данный момент расследует инцидент со взрывом электрического пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе. Об этом сообщил американский бизнесмен, гендиректор Tesla Илон Маск.

"Мы опубликуем дополнительную информацию, как только узнаем что-нибудь. Мы никогда не видели ничего подобного", – написал он в соцсети X.

Позже Маск сообщил, что взрыв был вызван очень большим фейерверком или бомбой, которая перевозилась в багажнике арендованного пикапа. Он уточнил, что взрыв не был связан с самим автомобилем.

"Вся телеметрия автомобиля в момент взрыва была положительной", – уточнил предприниматель.

Электрический пикап взорвался около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу. В результате случившегося погиб человек, находившийся внутри машины. Еще семь человек пострадали.

Автомобиль остановился около стеклянных дверей отеля, после чего из него пошел дым. Затем произошел мощный взрыв. По данным СМИ, полиция расследует произошедшее как потенциальный теракт. Следователи уже установили, что в машине находилась пиротехника.