Пикап Cybertruck взорвался около отеля Трампа в Лас-Вегасе

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Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве электрического пикапа Cybertruck около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу местной полиции Кевина Макмэхилла.

Автомобиль остановился около стеклянных дверей отеля, после чего из него пошел дым. Затем произошел мощный взрыв. Человек, который в это время был внутри машины, погиб. Еще семь человек получили различные травмы.

По данным ABC News, полиция расследует произошедшее как потенциальный террористический акт. Следователи уже установили, что в машине находилась пиротехника. В данный момент выясняется, причастен ли погибший водитель к взрыву.

Ранее еще один теракт произошел в Новом Орлеане, где автомобиль наехал на толпу людей. В результате 10 человек погибли на месте, еще 35 пострадали. По данным СМИ, водитель был застрелен правоохранительными органами. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

Позже в ФБР уточнили личность водителя. Им оказался 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле была обнаружена символика ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Дональд Трамп назвал произошедшее "актом чистого зла". Он также пообещал оказать поддержку городу в расследовании.