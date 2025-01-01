Посольство РФ заявило, что россиян нет среди погибших при теракте в Новом Орлеане

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Россиян среди жертв наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане нет. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

В генконсульстве также отметили, что находятся в контакте с городской полицией и выразили соболезнования семьям погибших.

"По имеющейся информации, россиян среди жертв нет. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, в ФБР уточнили личность водителя. Им оказался 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле была обнаружена символика ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Автомобиль наехал на толпу людей в Новом Орлеане 1 января. Как писали СМИ, водитель был застрелен правоохранительными органами. В результате 10 человек погибли на месте, еще 35 пострадали. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

Позже стало известно, что ФБР расследует наезд автомобиля на пешеходов в Новом Орлеане как террористический акт. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "актом чистого зла". Он также пообещал оказать поддержку городу в расследовании.