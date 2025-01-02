Маск связал взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане

Фото: телеграм-канал SHOT

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск назвал терактом взрыв электрического пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе, а также связал это ЧП с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане.

Маск отметил, что обе машины были взяты в аренду при помощи сервиса Turo.

"Возможно, они (теракты. – Прим. ред.) как-то связаны между собой", – написал предприниматель в соцсети X.

Автомобиль Cybertruck взорвался возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате случившегося погиб человек внутри машины, еще семь человек пострадали.

По информации местных СМИ, правоохранители расследуют произошедшее как потенциальный теракт. Следователи уже установили, что в машине находилась пиротехника.

Руководство компании Tesla также расследует инцидент со взрывом электрического пикапа. По данным Маска, взрыв был вызван очень большим фейерверком или бомбой, которая перевозилась в багажнике пикапа. Он уточнил, что взрыв не был связан с самим автомобилем.

Незадолго до взрыва в Новом Орлеане автомобиль совершил наезд на толпу людей. По последним сведениям, в результате теракта погибли 15 человек, еще 35 получили различные травмы.

Водитель автомобиля, предварительно, был застрелен правоохранителями. Им оказался 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле была обнаружена символика ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).