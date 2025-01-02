Число жертв теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15 человек

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Количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане в США выросло до 15 человек. Об этом пишет CBS News со ссылкой на судмедэксперта города Дуайта Маккины.

Специалист уточнил, что на проведение процедуры вскрытия уйдет несколько дней. Личности погибших будут опубликованы после завершения всех экспертиз и информирования родственников.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане. По данным СМИ, водитель был застрелен правоохранительными органами. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

Позже в ФБР уточнили личность водителя. Им оказался 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле была обнаружена символика ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Избранный президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "актом чистого зла". Он также пообещал оказать поддержку городу в расследовании.