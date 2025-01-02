CNN: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане планировал убить свою семью

Фото: ТАСС/АР/Gerald Herbert

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар изначально планировать убить свою семью, но поменял планы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, мужчина обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Также Джаббар упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что хотел собрать родственников на праздник с намерением убить, говорится в публикации.

Правоохранители ссылаются на видеозаписи, которые, предположительно, были записаны в автомобиле во время поездки предполагаемого преступника в Луизиану. Согласно видеороликам, позже Джаббар изменил свое решение, ему приснились сны, которые якобы его убедили присоединиться к террористической группировке.

Машина наехала на толпу в Новом Орлеане 1 января. Как утверждали СМИ, водитель был застрелен правоохранительными органами. В результате 10 человек погибли на месте, еще 35 пострадали. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

Между тем ФБР расследует наезд автомобиля на людей как теракт. Граждан России среди жертв преступления нет, уточнили в посольстве РФ в США.