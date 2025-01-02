Полиция США обнаружила во взорвавшемся пикапе Cybertruck канистры бензина

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Полицейские обнаружили пиротехнику и канистры с бензином в электрическом пикапе Cybertruck, который взорвался около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. Об этом рассказал местный шериф Кевин Макмэхилл.

"В задней части автомобиля вы можете видеть улики, это канистры с бензином, канистры с топливом и крупные заряды пиротехники", – приводит его слова ТАСС.

Пикап взорвался возле отеля Trump International Hotel 1 января. В результате инцидента один человек погиб и еще семь пострадали. Автомобиль остановился около стеклянных дверей отеля, после чего из него пошел дым. Затем произошел мощный взрыв.

Местная полиция расследует произошедшее как потенциальный террористический акт. Следователи выясняют, причастен ли погибший водитель к взрыву.

Собственное расследование проводит также команда руководителей компании Tesla. По словам гендиректора организации Илона Маска, взрыв не был связан с самим автомобилем.