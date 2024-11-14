G1: взрывы у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник

Фото: AP/Eraldo Peres

Два взрыва в столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов были устроены одним человеком, погибшим при этом, передает портал G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа.

"Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке", – указано в сообщении.

Согласно данным властей города, погибший перед Верховным судом – мужчина по имени Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося на стоянке.

Взрывотехники продолжают работу на оцепленной территории перед зданием Верховного суда, где остается лежать тело устроившего взрыв. Мотивы подрывника остаются невыясненными.

О взрывах около Верховного суда Бразилии стало известно в ночь на 14 ноября. Тогда служба безопасности бразильской палаты депутатов сообщила, что на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса взорвался автомобиль.