Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 13:00

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: неизвестный сообщил о минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы

Неизвестный сообщил о минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы – СМИ

Фото: depositphotos/thisisarto

Неизвестный анонимно сообщил о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости источник из экстренных служб столицы.

Сотрудники полиции начали проверку по факту поступившей информации. В экстренных службах агентству заявили, что эвакуация персонала и посетителей из отеля не проводится.

Ранее силовики проверили Павелецкий вокзал из-за сообщения о якобы минировании. СМИ писали, что анонимный звонок с угрозой взрыва поступил по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступали.

В Московской железной дороге сообщили, что Павелецкий вокзал продолжил работать в обычном режиме на фоне поступившей ранее анонимной угрозы минирования. По информации МЖД, проверка была связана с оставленной без присмотра одним из пассажиров сумкой, о которой сообщил прохожий.

Павелецкий вокзал работает штатно после угрозы минирования

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика