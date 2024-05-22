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22 мая, 11:07

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ТАСС: в аэропорту Бишкека провели эвакуацию из-за сообщения о минировании

Людей эвакуировали из аэропорта Бишкека из-за сообщения о минировании

Фото: 123RF/langdu8x

Людей эвакуировали из аэропорта "Манас" в Бишкеке из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

"Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нем взрывном устройстве", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что во Внуково эвакуировали посетителей и сотрудников одного из этажей из-за угрозы взрыва. В материале уточняли, что в здании аэропорта якобы проводится проверка, но более подробную информацию не раскрыли.

Позднее аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва. В авиагавани заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

До этого полиция расследовала инцидент в Шереметьево, пассажирка которого сообщила о наличии у нее бомбы. После проверки правоохранительные органы заявили об отсутствии взрывного устройства. Самолет вылетел в Ереван по расписанию.

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

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