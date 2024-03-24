В Шереметьево заявили, что взрывного устройства на рейсе Москва – Ереван не обнаружили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрывного устройства на борту рейса Москва – Ереван в Шереметьево после проведения досмотра обнаружено не было. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани.

Там уточнили, что гражданка 1967 года рождения при подготовке к вылету заявила о бомбе в находящейся на борту самолета ее ручной клади.

"Последовало незамедлительное реагирование: командир воздушного судна вызвал на борт службу безопасности, полицию, кинологов. Оперативно проведены регламентные мероприятия по безопасности с применением досмотровых средств и участием кинологических собак. По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено", – говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет вылетел в аэропорт назначения в 16:12 по московскому времени.

В пресс-службе Шереметьево подчеркнули, что осознанные действия пассажирки являются дискредитацией правоохранительных органов и службы безопасности авиагавани. Кроме того, там назвали подобную акцию непозволительной в день общенационального траура.

"Со своей стороны аэропорт Шереметьево предпримет все необходимые меры для привлечения пассажира к максимальной ответственности в рамках законодательства Российской Федерации", – отметили в пресс-службе.

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, женщина была раздражена телефонным разговором стюардессы, поэтому решила сказать про бомбу.

"Она и бросила фразу: "Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь", – уточнил собеседник издания.

Однако в пресс-службе "Аэрофлота" опровергли данную информацию.

"Информация о том, что причиной деструктивного поведения пассажирки стал разговор бортпроводника по телефону, распространяемая рядом СМИ и телеграм-каналов, не соответствует действительности и является фейковой. Бортпроводники не используют мобильные телефоны в личных целях во время выполнения рейса. Ситуация произошла при других обстоятельствах. Пассажирка была передана сотрудникам полиции", – приводит сообщение авиаперевозчика Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в аэропорту пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке. По данным СМИ, женщина сказала об этом уже непосредственно на борту самолета, вылетающего в Ереван. В результате рейс был задержан.

Полиция провела проверку по факту случившегося.



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