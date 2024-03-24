24 марта, 15:27Транспорт
Полиция расследует инцидент с женщиной с бомбой в Шереметьево
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После ситуации в Шереметьево, где неизвестная женщина сообщила, что у нее в ручной клади находится бомба, сотрудники авиагавани вызвали полицию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Правоохранители приступили к следственным мероприятиям, уточнили там. В пресс-службе также подтвердили, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в аэропорту пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке. По данным СМИ, женщина сказала об этом уже непосредственно на борту самолета, вылетающего в Ереван. В результате рейс был задержан.
Столичные аэропорты Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково усилили меры безопасности в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Во всех авиагаванях сделали более строгим контроль входных групп и близлежащих территорий.
Меры также усилены на вокзалах, станциях и поездах, а также в местах массового скопления людей. В РЖД уточнили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.
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