24 февраля, 15:52Происшествия
Рейс из Петербурга в Худжанд задержали из-за сообщения о бомбе
Фото: 123RF/justoomm
Самолет "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о якобы готовящемся теракте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.
Как отметили в компании, рейс U6-2641 вернулся в аэропорт вылета по причине сообщения об акте незаконного вмешательства.
Выяснилось, что в аэропорт Пулково позвонил мужчина и сообщил, что в багаже его беременной супруги, летевшей в Худжанд, находится подозрительный предмет и предупредил о возможном теракте.
Пассажиров эвакуировали, спецслужбы проверили багаж, однако ничего подозрительного не обнаружили. Оказалось, что звонивший мужчина не хотел, чтобы его жена улетала от него к родителям. Сейчас мужчину ищут, чтобы привлечь к уголовной ответственности, отмечает издание.
После инцидента рейс благополучно вылетел в Таджикистан, его задержка составила шесть часов.
Ранее стало известно, что Рейс FZ966 авиакомпании Flydubai в ОАЭ задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. По информации СМИ, причиной задержки могли стать неполадки с датчиками диайсинга.
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