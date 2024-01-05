Рейс Nordwind из Москвы в Венесуэлу задержан из-за неисправности

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Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Венесуэлу задерживается из-за технической неисправности самолета, сообщает РИА Новости.

Согласно расписанию аэропорта Шереметьево, рейс N4-3511 Москва – Порламар должен был вылететь в пятницу в 3:05. В авиакомпании сообщили, что пассажиров планируется отправить в 18:10 на резервном воздушном судне.

Им предоставили напитки и питание. На данный момент пассажиров расселяют в гостиницу в соответствии с ФАП-82. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры. В частности, в Жуковском аэропорту заявили, что воздушная гавань работает без ограничений на прием и отправку рейсов.

Во Внуково, в свою очередь, отметили, что отмен рейсов нет, однако присутствуют небольшие задержки из-за проведения обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Прокуратура проверяет сообщения СМИ о задержке рейсов в Шереметьево