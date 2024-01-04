Аэропорты Жуковский и Внуково работают штатно на фоне мороза в Москве

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Столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушные гавани.

"Аэропорт работает штатно, без ограничений на прием и отправку рейсов. Наземные службы переведены на работу в усиленном режиме", – заявили в Жуковском аэропорту.

Во Внуково отметили, что отмен рейсов нет, однако присутствуют небольшие задержки из-за проведения обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее, как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ночь с 3 на 4 января температура воздуха в столице упала до минус 27,1 градуса. Таким образом, по его словам, эта ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров на 15 градусов отклонились от климатической нормы.

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