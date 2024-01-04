Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь с 3 на 4 января температура воздуха в столице упала до минус 27,1 градуса. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве морозы вышли на пик – на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градусов, на Балчуге было минус 24,8 градусов, в Тушино минус 27,1 градусов", – сказано в сообщении.

Таким образом, по его словам, эта ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров, как он утверждает, на 15 градусов отклонились от климатической нормы.

Кроме того, Тишковец подчеркнул, что подобных морозов, зафиксированных в ночь с 3 на 4 января, в столичном регионе не наблюдалось уже 42 года.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.



Специалисты подняли до максимального уровня температуру в системе отопления Москвы