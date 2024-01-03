В столичной системе отопления будет установлена максимальная температура из-за морозов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как сообщил Бирюков, согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе вплоть до 7 января будет сохраняться аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

В связи с этим было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления.

"В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", – сообщил Бирюков.



При этом он отметил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время. Это сложная, поэтапная процедура, которая проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается температура до 30 градусов мороза. С 5 января морозы начнут ослабевать, а к 9 января потеплеет до минус 15 градусов. В ночь на 3 и 4 января столбики термометров покажут от минус 27 до минус 25 градусов. Днем прогнозируется до минус 24 градусов.