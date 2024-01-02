Декабрь 2023 года войдет в число самых мокрых в Москве за всю историю метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Декабрь 2023 года в Москве войдет в число самых мокрых за всю историю метеонаблюдений. Об этом в своем телеграм-канале заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

На ВДНХ за прошлый месяц выпало 73,5 миллиметров осадков, что составляет 141% от нормы.

"По количеству наибольшее количество осадков выпало в районе МГУ, 95,1 миллиметров (186% нормы). Осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя. И все это сказалось на динамике высоты снежного покрова", – подчеркнула синоптик.

По словам метеоролога, минимальная высота покрова была заметна в начале и конце декабря. Пик высоты выпал на середину месяца, 16 декабря зафиксировали 39 сантиметров снега, что превышает норму почти в два раза.

Ранее из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности.

До этого стало известно, что прошедший год в Москве вошел в шестерку наиболее теплых с 1879 года. Средняя годовая температура воздуха в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом.

Сильные морозы ожидаются в столице к 3 января